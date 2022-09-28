Москва, 28 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Совфеде допускают диверсию со стороны киевского режима на ветке газопровода в Европу.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

«Сейчас киевские неонацисты могут сами взорвать участок, проходящий по территории, контролируемой [Киевом]. С одной целью — обвинить Россию в диверсии и выполнить поручение американцев по полному вытеснению нашей страны с газового рынка Европы», — рассуждает сенатор Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Nord Stream AG заявили, что падение давления на обеих нитках «Северного потока» позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями.