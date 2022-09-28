Уфа, 28 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Связь с мобилизованными гражданами из Башкирии глава республики будет держать через советников по вопросам взаимодействия с военнослужащими из региона. Об этом 28 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Он назвал имена своих советников по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкирии на общественных началах.

Елань. Мусакалимов Артур Шархитович, прапорщик.

Саратов. Гончаров Евгений Александрович, ефрейтор.

Вольск. Сатаев Рафаэль Аликович, рядовой.

Казань. Янтурин Замир Тагирович, младший сержант.

Пенза. Орда Юрий Алексеевич, рядовой.

Он сообщил, что через них руководство региона будет держать связь с мобилизованными жителями Башкирии.

«В числе их задач — помощь в решении бытовых и других вопросов, коммуникации с близкими наших бойцов и со мной лично. Все проблемы, если они будут возникать, будем решать вместе», — сообщил он.

Хабиров сообщил, что советники сами организуют мобилизованных во всех наших воинских подразделениях.

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