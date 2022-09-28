Грозный, , 11:49 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, как мужественно держатся чеченские раненые во время операции, которую приходится проводить в полевых условиях без наркоза. Бойцы ничем не выдают боль, показывая свои силу духа и характер, прокомментировал чеченский лидер.

Ранение Mil.ru

«Вы просто всмотритесь в эти хладнокровные лица. На первый взгляд можно подумать, что парни просто легко ранены, но все последующие съемки говорят за себя. <…> Знаю, зрелище не для слабонервных, но это и есть дух, характер, стойкость чеченского бойца. Показательный пример мужества и бесстрашия наших парней. В полевых условиях раненого бойца оперируют без наркоза», — сопровождает Кадыров видеокадры своими комментариями.

Как подчеркнул чеченский лидер, даже в такой ситуации боевой настрой чеченских воинов «держится на высочайшем уровне», «каждый из них горит желанием добить фашиста». Кадыров заверил о полной поддержке таких «истинных героических сынов чеченского народа».

«Мы полностью позаботимся об этих парнях. Ни они, ни их дети никогда не будут ни в чем нуждаться. Мы обеспечим их всем, что необходимо в этой жизни», — подчеркнул Кадыров.