Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Демократы в палате представителей США внесли на рассмотрение законопроект, в рамках которого целому ряду официальных лиц страны будет запрещено торговать на бирже, сообщает 27 сентября The Hill.

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Издание обращает внимание на то, что такой шаг делается с целью борьбы с ситуациями, когда официальные лица вступают в конфликт интересов на своих должностях.

26-страничный законопроект, озаглавленный «Закон о борьбе с финансовыми конфликтами интересов в правительстве», запрещает ряду государственных чиновников торговать или владеть инвестициями в ценные бумаги, товары, фьючерсы, криптовалюту или другие цифровые активы.

В число лиц, подпадающих под действие законодательства, входят члены Конгресса, их супруги и дети-иждивенцы, высокопоставленные сотрудники Конгресса, президент, вице-президент, политические назначенцы, судебные служащие, включая судей Верховного суда и различных судей, члены Совета управляющих Федеральной резервной системы, а также президент или вице-президент Федерального резервного банка.

Лица, на которых распространяется запрет, должны будут продать свои активы или передать их в квалифицированный слепой траст. Эта мера, однако, не распространяется на инвестиции в диверсифицированные взаимные фонды, векселя казначейства США, государственные или муниципальные векселя, векселя или облигации и инвестиционные фонды, удерживаемые в рамках пенсионного плана федеральных, государственных или местных органов власти, среди других видов широко владеемые, диверсифицированные и публично торгуемые инвестиционные фонды.