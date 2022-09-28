Вашингтон, 28 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Демократы в палате представителей США внесли на рассмотрение законопроект, в рамках которого целому ряду официальных лиц страны будет запрещено торговать на бирже, сообщает 27 сентября The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Издание обращает внимание на то, что такой шаг делается с целью борьбы с ситуациями, когда официальные лица вступают в конфликт интересов на своих должностях.

26-страничный законопроект, озаглавленный «Закон о борьбе с финансовыми конфликтами интересов в правительстве», запрещает ряду государственных чиновников торговать или владеть инвестициями в ценные бумаги, товары, фьючерсы, криптовалюту или другие цифровые активы.

В число лиц, подпадающих под действие законодательства, входят члены Конгресса, их супруги и дети-иждивенцы, высокопоставленные сотрудники Конгресса, президент, вице-президент, политические назначенцы, судебные служащие, включая судей Верховного суда и различных судей, члены Совета управляющих Федеральной резервной системы, а также президент или вице-президент Федерального резервного банка.

Лица, на которых распространяется запрет, должны будут продать свои активы или передать их в квалифицированный слепой траст. Эта мера, однако, не распространяется на инвестиции в диверсифицированные взаимные фонды, векселя казначейства США, государственные или муниципальные векселя, векселя или облигации и инвестиционные фонды, удерживаемые в рамках пенсионного плана федеральных, государственных или местных органов власти, среди других видов широко владеемые, диверсифицированные и публично торгуемые инвестиционные фонды.