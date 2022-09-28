Кострома, 28 сентября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Жительница Костромы перевела мошеннице, представившейся сотрудником правоохранительных органов, 4 миллиона рублей. Об этом сообщает управление МВД по Костромской области.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Жулики использовали стандартную схему, сказав женщине, что её банковским счетом пытаются воспользоваться. Для того чтобы обезопасить средства, даму попросили перевести деньги на «безопасный счет».

Для убедительности аферистка прислала костромичке в мессенджере фотографию служебного удостоверения. Обман женщина заподозрила только тогда, когда злоумышленники попытались завладеть средствами, находившимися на «детских счетах».

В целом за январь–август текущего года мошенники обманули 1597 жителей Костромской области, что на 12% меньше, чем в аналогичный период 2021 года.