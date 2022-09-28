Москва, 28 сентября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. По разным оценкам российских туроператоров уровень падения объема продаж туров в зарубежные страны упал на 15-30%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Simon Турист

Среди причины названы паника в связи с частичной мобилизацией, дефицит авиабилетов, высокие цены на имеющиеся авиарейсы, опасения туристов не выехать за границу в связи с частичной мобилизацией и т.д.

Также аннулируют туры туристы, получившие повестки, есть аннуляции и по причине «на всякий случай». Туроператоры оценивают объем аннуляций в 30%. Есть туристы, решившие вообще отложить покупку туров из-за опасений закрытия границ.

Как сообщало ИА REGNUM, за три летних месяца 2022 года отдыхали в рубежных странах почти 3,5 млн российских туристов.

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