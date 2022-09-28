Москва, 28 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 17 октября 2022 года в рамках открытого конкурса планирует выбрать подрядчика на строительство научно-исследовательского судна проекта ТСК.550. Стартует тендер с ценой более 489,372 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Победитель должен будет начать работу с конца октября 2022 года и сдать объект не позднее конца 2024 года. Оплачивать судно государственный институт будет за счёт собственных средств.

Судно будет поставлено в речной порт «Байкал» в посёлке Листвянка.

В документации уточняется, что это самоходное судно с двухъярусной надстройкой, в задачи которого входят полевые научно-исследовательские работы и первичные научные исследования, включая размещение на борту научной группы. Его наибольшая длина — 36,3 м.

Это третья попытка выбрать подрядчика на проект. Летом 2022 года госучреждение уже дважды пыталось провести тендер с той же стартовой ценой. В августе на тендер была подана только одна заявка на участие в закупке, но она не соответствовала требованиям. В ходе второй попытки на торги не поступило ни одной заявки.

Напомним, также в сентябре 2022 года Росморпорт сообщил, что модернизирует четыре ледокола-ветерана проекта 1105.