Оренбург, , 11:45 — REGNUM Глава СК России Александр Бастрыкин поручил отчитаться о расследовании уголовного дела о гибели 21-летнего жителя Оренбуржья и доложить о принятых процессуальных решениях. Об этом 28 сентября сообщает телеграм-канал «Следком».

Скорая помощь Bryansku.ru

Ранее СМИ проинформировали о том, в июне 2020 года в посёлке Екатериновка Тюльганского района молодой человек не дождался своевременной медпомощи. Оренбуржец страдал болезнью Вольфа-Паркинсона. Когда парню стало плохо, родным неоднократно пришлось вызывать скорую помощи. Медики приехали только спустя 2,5 часа. К этому времени пациент уже умер.

В рамках проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека«)». Однако в 2022 году расследование прекратили. Родственники умершего парня не согласны с данным решением.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Вячеславу Зудерману подробно доложить обо всех обстоятельствах и принятых процессуальных решениях. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении СКР.