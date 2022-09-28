Донецк, 28 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что получил итоговый протокол от главы ЦИК ДНР и отправился в Москву для завершения юридической части воссоединения ДНР с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Документ на руках, теперь прямой путь в Москву. Результат говорит сам за себя: более чем убедительное стремление в Россию», — заявил глава ДНР.

По его словам, ДНР в составе России перейдет к новой фазе ведения боевых действий. Также он отметил, что вся территория республики будет освобождена.

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