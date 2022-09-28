Кишинёв, , 11:44 — REGNUM Министр обороны Анатолий Носатый принял в штабе оборонного ведомства посла Грузии в Кишинёве Левана Диасамидзе. Об этом сообщает пресс-служба молдавского минобороны.

Сотрудничество PublicDomainPictures

«Основные темы повестки обсуждения касались двустороннего сотрудничества в военной сфере, реформ, проведённых в Национальной армии [Молдавии], участия в международных миротворческих миссиях, обязательств, взятых на себя Республикой Молдавией в контексте европейской интеграции, а также ситуация с региональной безопасностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Носатый поблагодарил власти Грузии за предоставленную возможность молдавским военнослужащим принять участие в военных учениях «Достойный партнёр», которые недавно прошли под Тбилиси. Отмечается, что было отработано взаимодействие между армиями двух стран.

По данным пресс-службы, Диасамидзе отметил, что Грузия готова помогать Молдавии в модернизации обороны.