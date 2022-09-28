* талибов — запрещённая в России организация

Нью-Дели, 28 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Высокопоставленный индийский военный чиновник заявил, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, объёмы контрабанды наркотиков из этой страны увеличились как в количественном, так и в качественном отношении. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан. Наркотики

Аджендра Бахадур Сингх, главнокомандующий Западными флотом ВМС Индии, заявил, что в регионе увеличился объём контрабанды наркотиков из Афганистана, особенно в Индийском океане.

«Объёмы торговли наркотиками увеличилась в количественном и качественном отношении после ухода Америки. Большая часть наркотиков Афганистана поступает через Пакистан и Иран», — уточнил он.

По его словам, наркотрафик составляет почти 50% контрабанды в регионе, и это имеет серьёзные последствия для молодого поколения и общества.

«Наши корабли проводят регулярные операции по пресечению контрабанды наркотиков в море и конфискации контрабанды на сотни миллионов долларов», — добавил адмирал.

Он также отметил, что индийские службы безопасности за последний год изъяли наркотиков на сотни миллионов рупий в Махараштре и Гуджарате. Об этом высокопоставленный офицер ВМС Индии заявил на семинаре «Диалог Аравийского моря», организованном исследовательским фондом «Обсервер».

В своём выступлении он сказал, что вывод американских войск из Афганистана вновь вызвал нестабильность в регионе, и для стабилизации ситуации потребуется много времени.

Ранее некоторые другие институты, в том числе Атлантический совет (признан нежелательной организацией в России), также сообщали в отчёте, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, размеры оборота наркотиков увеличились.