Москва, , 11:43 — REGNUM России в нынешнем сельхозгоду (июль 2022 — июнь 2023 гг.) необходимо вывезти за рубеж 50−60 млн тонн зерна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Пшеница Александр Погожев © ИА REGNUM

Это следует из расчетов, основанных на том, что сбор зерна в 2022 году составит «150 млн тонн брутто», 80 млн тонн необходимо на внутреннее потребление, отметила Лут.

Представитель Минсельхоза рассказал о планах по экспорту продукции АПК.

«Казахстан пока ограничивать не будем. У нас были планы ограничить Казахстан, потому что он перепродает наше зерно и получает на этом деньги. Но поскольку в Сибири будет тоже большой урожай и им ближе вывозить в Казахстан, мы пока оставляем Казахстан и уведомили его, если будут не очень дружественные действия по отношению к нам, будем разговаривать. Но пока все ведут себя хорошо», — проинформировала Лут.

В прошлом сельхозгоду Россия экспортировала 38,1 млн тонн зерна, в том числе 30,7 млн тонн пшеницы.

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