Москва, 28 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. России в нынешнем сельхозгоду (июль 2022 — июнь 2023 гг.) необходимо вывезти за рубеж 50−60 млн тонн зерна. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

Это следует из расчетов, основанных на том, что сбор зерна в 2022 году составит «150 млн тонн брутто», 80 млн тонн необходимо на внутреннее потребление, отметила Лут.

Представитель Минсельхоза рассказал о планах по экспорту продукции АПК.

«Казахстан пока ограничивать не будем. У нас были планы ограничить Казахстан, потому что он перепродает наше зерно и получает на этом деньги. Но поскольку в Сибири будет тоже большой урожай и им ближе вывозить в Казахстан, мы пока оставляем Казахстан и уведомили его, если будут не очень дружественные действия по отношению к нам, будем разговаривать. Но пока все ведут себя хорошо», — проинформировала Лут.

В прошлом сельхозгоду Россия экспортировала 38,1 млн тонн зерна, в том числе 30,7 млн тонн пшеницы.