Дженин, Палестина, , 11:56 — REGNUM Израильские военные применили боевое оружие при разгоне акции протеста в палестинском городе Дженин. Об этом 28 сентября сообщает информационное агентство Quds.

Протесты в Палестине Gigi Ibrahim

По данным журналистов, столкновения начались после того, как подразделения израильской армии вошли в город утром 28 сентября с целью ареста нескольких местных жителей.

В ответ на это, десятки жителей Дженина вышли на улицы и начали закидывать военную технику и солдат камнями. Как сообщает министерство здравоохранения Палестинской Автономии, ответным огнём был убит как минимум один демонстрант, девять человек получили ранения.

После столкновения израильские войска покинули Дженин по направлению на запад.