Стокгольм, 28 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Шведские демократы, вероятно, хотели бы заполучить пост министра культуры Швеции, если бы они сидели в правительстве. Однако поскольку этого не произойдет, вполне вероятно, что вместо этого они потребуют взамен отдать в свое управление комитет риксдага по культуре. Так считают политологи, с которыми поговорили журналисты агентства ТТ.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Один из них, Йонас Хиннфорс, профессор политологии Гётеборгского университета, считает, что Шведские демократы играют очень важную роль в культурной политике, даже если партия отличается от других сил в риксдаге.

«Они делают очень большую ставку на то, чтобы человек был верен всему шведскому, чтобы он оставался верным тому, что можно описать как блестящая шведская история. Люди также очень критически относятся к части культурной политики, проводившейся в прошлом», — отметил Хиннфорс.

Напомним, что после сентябрьских выборов Шведские демократы являются второй крупнейшей партией в стране.