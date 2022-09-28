Лондон, , 11:42 — REGNUM Британская группа Depeche Mode планирует выпустить нечто новое. Об этом 28 сентября пишет NME.

Depeche Mode Fullsong.it

Как отмечает издание, пока неизвестно, что именно представит коллектив. Однако известна дата релиза — 4 октября 2022 года.

Ранее участников Depeche Mode Дэйва Гаана и главного автора песен Мартина Гора заметили на пути в студию. Там, как сообщают СМИ, они работали над новой музыкой.

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