Лондон, 28 сентября 2022, 11:42 — REGNUM Британская группа Depeche Mode планирует выпустить нечто новое. Об этом 28 сентября пишет NME.
Как отмечает издание, пока неизвестно, что именно представит коллектив. Однако известна дата релиза — 4 октября 2022 года.
Ранее участников Depeche Mode Дэйва Гаана и главного автора песен Мартина Гора заметили на пути в студию. Там, как сообщают СМИ, они работали над новой музыкой.
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