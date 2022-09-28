Ижевск, , 11:41 — REGNUM Здание школы №88 в Ижевске, где произошла стрельба, планируется отремонтировать. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В школе Александра Майер © ИА REGNUM

«Школа с точки зрения капитального строения, вполне современная, соответствует всем требованиям», — сказал глава республики.

В настоящее время в ней обучаются 960 школьников, пока она функционирует в режиме дистанционного обучения. После того, как будут завершены все следственные действия, уже можно будет говорить о ремонте.

«Постараемся в разумные, сжатые сроки», — заверил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, на школу №88 26 сентября было совершено нападение. В здание ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей, 24 человека пострадали.

Нападавший являлся выпускником этой школы 1988 года. Состоял на учете в психиатрическом диспансере. Он покончил с собой. Сейчас 15 пострадавших находятся на лечении в московских клиниках.