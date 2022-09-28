Стокгольм, , 11:49 — REGNUM Лидер партии Социал-демократов Магдалена Андерссон сейчас является премьер-министром Швеции переходного правительства. Вскоре она станет лидером оппозиции в риксдаге. О том, чем она и ее партия будут заниматься Андерссон поделилась в эфире телеканала SVT.

Шведский риксдаг Self-taken

Она считает, что на ближайшие годы перед ее партией стоят три задачи.

«Во-первых, представить законопроекты от Социал-демократов по проблемам, которые есть у Швеции. Во-вторых, изучить политику нового правительства. Тогда мы четко займем позицию против всех тенденций использования ненависти, угроз или насилия. Третье — так это то, что всегда должны быть готовыми снова взять государственную власть в свои руки», — заявила уходящая в отставку Андерссон.

«Этот новый кабинет министров от правительственного кризиса отделяют всего два недовольных депутата риксдага», — предупредила Андерссон, намекая на распределение мандатов в парламенте (173 — у левых партий и 176 — у правых).

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