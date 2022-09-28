Чебоксары, 28 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Чувашии из-за сильного ветра ожидается жёлтый уровень погодной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГКЧС республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

По данным ведомства, днём 28 сентября и ночью 29 сентября в Чебоксарах и по республике ожидается жёлтый уровень опасности:

«В большинстве районов порывы восточного ветра составляют 15–20 м/с», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, жёлтый уровень опасности означает, что стихия потенциально опасна. Напомним, что при сильном ветре рекомендуется ограничить выход из зданий. Ранее спасатели предупреждали, что непогоде смертельно стоять под разорвавшимися линиями ЛЭП и проводами.

Как сообщало ИА REGNUM , причиной ливней стал циклон. За трое суток в Чебоксарах может около 40% месячной нормы осадков, температура может снизиться до +5 градусов, а ощущаемая составит — 2…-7 градусов мороза. Улучшение погоды прогнозируется в начале октября.