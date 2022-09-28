Пенза, 28 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. На территории Пензенской области за восемь месяцев 2022 года зарегистрировали 21 случай бешенства среди животных. Об этом 28 сентября сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж. Леонид Амальрик. 1966. СССР Вакцинация

Чаще всего бешенство выявляли среди кошек (10 случаев), среди собак — шесть случаев, четыре — у лис, один случай заражения бешенством подтвердился среди мелкого рогатого скота.

В 2021 году в регионе зарегистрировали 86 случаев бешенства (среди собак — 33, кошек — 10, девять — лис, четыре — среди сельскохозяйственных животных).

Заболеваемость бешенством среди животных в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократилась на 24,6%.

ИА REGNUM напоминает, в конце августа эпизоотическим очагом по бешенству признали территорию частного подворья в селе Вехово Лопатинского района Пензенской области. Карантин установлен на 60 календарных дней.

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