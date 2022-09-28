В Пензенской области выявили более 20 случаев бешенства животных
Пенза, 28 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. На территории Пензенской области за восемь месяцев 2022 года зарегистрировали 21 случай бешенства среди животных. Об этом 28 сентября сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Чаще всего бешенство выявляли среди кошек (10 случаев), среди собак — шесть случаев, четыре — у лис, один случай заражения бешенством подтвердился среди мелкого рогатого скота.
В 2021 году в регионе зарегистрировали 86 случаев бешенства (среди собак — 33, кошек — 10, девять — лис, четыре — среди сельскохозяйственных животных).
Заболеваемость бешенством среди животных в 2021 году по сравнению с 2020 годом сократилась на 24,6%.
ИА REGNUM напоминает, в конце августа эпизоотическим очагом по бешенству признали территорию частного подворья в селе Вехово Лопатинского района Пензенской области. Карантин установлен на 60 календарных дней.
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