Стокгольм, , 11:43 — REGNUM Новое правое правительство Швеции еще формируется, однако лидер Зеленых Мэрта Стеневи уже строит планы по его смещению. Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT.

Мэрта Стеневи Mp.se

Стеневи считает, что теперь партия Зеленых будет использовать роль оппозиции для создания сильной позиции для формирования нового правительства.

«Не позднее 2026 года, а лучше раньше», — сказала Стеневи.

Политик также считает, что левый блок в риксдаге имеет четкие очертания, поэтому левая правительственная альтернатива будет активно противостоять готовившемуся прийти к власти правому правительству.

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