Новосибирск, 28 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области на внеочередном заседании правительства 28 сентября приняты инициативы по дополнительной поддержке мобилизованных военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Так, семьи военнослужащих новосибирцев предложено отнести к льготной категории граждан и компенсировать им 50% расходов на оплату услуг ЖКХ. Также, за счёт средств областного бюджета предложено организовать бесплатное питание школьников, в том числе для учащихся с 5-го по 11-й классы. Кроме того, за счёт средств областного бюджета предложено компенсировать родительскую плату за посещение детских садов.

Инициативы направлены в региональный парламент и будет проработан «для скорейшего их принятия».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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