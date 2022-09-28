Стокгольм, , 11:42 — REGNUM После сентябрьских выборов Швеция получила не только новый созыв риксдага, но и двух новых европарламентариев. Об этом 28 сентября написала газета DN.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

Ими стали Карин Олссон (Социал-демократы) и Йохан Ниссинен (Шведские демократы), которые займут места, оставленные Йитте Гутеланд (Социал-демократы) и Йессикой Стегеруд (Шведские демократы).

Гутеланд и Стегеруд были избраны в риксдаг и теперь уезжают из Брюсселя в Стокгольм.

Карин Олссон заседает в риксдаге с 1998 года и возглавляет комитет по гражданским делам и комитет по окружающей среде и сельскому хозяйству. В течение десяти лет она также была председателем женской ассоциации Социал-демократов.

Йохан Ниссинен заседал в риксдаге с 2014 по 2018 год, где он был заместителем в комитете ЕС. С 2019 года он был политическим помощником бывшего шведского демократа Петера Лундгрена, который в настоящее время является независимым в Европарламенте.

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