В Новосибирской области начался розыск первых уклонистов
Новосибирск, 28 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области правоохранительными органами начат розыск лиц, которые получили повестку для призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации и которые от него уклоняются. Об этом 28 сентября рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.
«Розыск начался. Речь идет об уклонистах, которые получили повестки и сознательно на сегодняшний день уклоняются от явления в военкомат в дату, указанную в этой повестке», — приводит его слова ТАСС.
Также Кудрявцев уточнил, что розыск ведут правоохранители, и добавил, что решение об установлении вины таких граждан будет принимать суд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Приморья создали штаб помощи семьям мобилизованных для спецоперации горожан.