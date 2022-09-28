Новосибирск, 28 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области правоохранительными органами начат розыск лиц, которые получили повестку для призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации и которые от него уклоняются. Об этом 28 сентября рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев.

Цитата из м/ф «Про Сидорова Вову». Реж. Эдуард Назаров. 1985. СССР Уклонист

«Розыск начался. Речь идет об уклонистах, которые получили повестки и сознательно на сегодняшний день уклоняются от явления в военкомат в дату, указанную в этой повестке», — приводит его слова ТАСС.

Также Кудрявцев уточнил, что розыск ведут правоохранители, и добавил, что решение об установлении вины таких граждан будет принимать суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Приморья создали штаб помощи семьям мобилизованных для спецоперации горожан.