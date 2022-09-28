Москва, 28 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В туристические фирмы летом 2022 года обращались 10% жителей России, которые провели отпуск вне дома, в 2021 году — 13%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

LisaRedfern Туристы

Чаще к услугам турфирм прибегают молодые люди 18-24 лет, 35-44 лет (14%), люди с хорошим материальным положением (15%) и с высшим образованием (14%).

Среди тех граждан, которые обращались этим летом в турфирмы, 73% отметили, что им удалось оформить тур или поездку. Доля обращавшихся в турфирмы заметно выше среди тех, кто выезжал в отпуск в Крым (14%) или за границу (35%).

Опрос по телефону проведён 4 и 9 сентября 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года провели отпуск дома, занимаясь делами, 33% жителей России.

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