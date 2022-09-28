Горно-Алтайск, , 11:37 — REGNUM Депутаты Государственного собрания Республики Алтай приветствовали итоги референдума о воссоединении с Россией в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эл Курултай Elkurultay.ru

По словам первого секретаря регионального комитета КПРФ Виктора Ромашкина, референдум прошёл в регионах, подавляющее большинство населения которых хотели бы жить в составе России.

«Коммунистическая партия поддерживает референдум, и считает, что мы должны жить в единой, могучей стране, в Российской Федерации», — отметил он.

Руководитель регионального отделения партии «Родина» Олег Добрынин добавил, что путём референдума будет восстановлена историческая справедливость.

«Жители Донбасса больше всего хотят, чтобы на их Родине наступил долгожданный мир. Долгих восемь лет они видели много страданий, смерти своих родных и близких. Сегодня они не видят свое будущее с [Киевом] из-за организованного против них геноцида. Граждане Донбасса видят свое будущее с Россией», — подчеркнул политик.