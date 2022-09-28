Самара, 28 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. По показателям, характеризующим развитие малого и среднего предпринимательства, Самарская область входит в десятку лучших регионов России, и занимает второе место в Приволжском федеральном округе. Об этом 28 сентября сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в ходе блиц-дискуссии «Реальность. Ожидания. Перспективы», которая состоялась в рамках регионального делового форума «Бизнес в новой реальности: тренды, стратегии, инструменты» в Самаре.

Oeztlt.ru ОЭЗ «Тольятти»

Богданов напомнил, что в настоящее время в регионе в сфере малого и среднего предпринимательства занято свыше 622 тысяч человек, работают 126,4 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства и 136,5 тысяч самозанятых граждан.

«Оборот средних и малых предприятий по итогам первого полугодия 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 12,9% и составил 431,35 млрд рублей. По всем этим показателям, характеризующим развитие малого и среднего предпринимательства, Самарская область входит в десятку лучших регионов России, и занимает второе место в Приволжском федеральном округе», — приводит пресс-служба слова министра.

Чиновник также отметил, что сейчас очень важно снижать административные барьеры для предпринимателей, создавать комфортные условия для работы среднего и малого бизнеса.

«В Самарской области уже отменили более 4,5 тысяч плановых проверок из 5,6 тысяч запланированных», — сообщил он.

Богданов также сообщил, что в регионе активно развиваются особая экономическая зона (ОЭЗ) «Тольятти» и четыре промпарка.

По его словам, резидентами ОЭЗ «Тольятти» являются 30 российских и зарубежных предприятий, при этом 13 из них уже запустили свои производства. На территории четырех государственных промпарков в регионе работает 44 предприятия. В строительстве находятся десять проектов, пояснил он.