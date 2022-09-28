Эль-Кувейт, , 11:45 — REGNUM Министерство обороны Кувейта запросило у США поставки современных танковых боеприпасов на сумму до $250 млн. Об этом 28 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Снаряды Маргарита Князева © ИА REGNUM

По данным журналистов, речь идёт о снарядах к танкам M1A2 Abrams. Отмечается, что в Госдепе США предварительно одобрили сделку, отметив, что поставки боеприпасов «повысят способность Кувейта противостоять текущим и будущим региональным угрозам».

Журналисты также ссылаются на заявление Пентагона, где заявили, что сделка не потребует назначения каких-либо дополнительных представителей правительства или американских подрядчиков в Кувейте и не окажет негативного влияния на обороноспособность Соединенных Штатов.

В Пентагоне также заявили, что General Dynamics является основным подрядчиком предлагаемой продажи.