Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Рост импорта продовольственных товаров зафиксирован на Урале. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Уральской таможни.

Таможня Popadius

За 8 месяцев 2022 года таможенники оформили 250 тыс. тонн продовольственных товаров, ввезённых на Урал, в том числе 95 тысяч тонн плодоовощной продукции. По сравнению с аналогичным показателем 2021 года увеличение составило более 30%.

По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, основными торговыми партнерами Урала являются Китай, Узбекистан, Египет, Турция и Эквадор. Страны поставляют овощи, фрукты, чай, кофе и специи.