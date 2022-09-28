* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что боевики движения обнаружили и захватили тайник с оружием и боеприпасами в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере уточнили, что этот склад был обнаружен во время проведения операции в горах уеда Хессайе-Авваль.

Фронт национального сопротивления Афганистана пока не дал комментариев.

Представитель полицейского управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере заявил, что в тайнике хранилось лёгкое и тяжёлое вооружение.