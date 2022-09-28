Санкт-Петербург, 28 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало введение мер поддержки в отношении отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Депутаты подготовили поправку в закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об аварийно-спасательной службе Санкт-Петербурга и аварийно-спасательных формированиях Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». Поправка была рассмотрена 28 сентября на очередном заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, предлагается установить временные или единовременные меры поддержки в связи с СВО. «… в отношении отдельных категорий лиц в связи с проведением специальной военной операции (выполнением специальных задач) на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и [бывш. УССР] и мобилизационных мероприятий в период ее проведения, а также в отношении граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики», — сказано в тексте поправки.

Также меры поддержки предлагается установить в отношении граждан бывш. УССР и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР и б. УССР и прибывших на территорию Российской Федерации.

За принятие поправки проголосовали 38 депутатов, против выступил лишь один. Закон перешёл к третьему чтению.

Напомним, что первоначальная редакция закона подразумевала надбавку в размере 12,5 тыс. рублей за стаж работы в МЧС от 15 лет. Также это распространяется на тех спасателей, которые участвовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций.