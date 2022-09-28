Нижнекамск, Татария, , 11:33 — REGNUM Нижнекамский хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с канадским нападающим Хантером Шинкаруком. Об этом 28 сентября сообщает пресс‑служба команды.

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Отмечается, что соглашение с 27‑летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2022/23.

В сезоне 2021/22 Шинкарук выступал в составе рижского «Динамо» и сыграл в 39 матчах, в которых забросил пять шайб и отдал 13результативных передач. До этого он выступал за пекинский «Куньлунь Ред Стар».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нефтехимик» одержал первую победу в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв «Сибирь» и прервал серию поражений из десяти матчей подряд.

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