Симферополь, 28 сентября 2022, 11:32 — REGNUM Запрет на въезд в Россию для сбежавших в другие страны от мобилизации предлагает ввести председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Об этом он 28 сентября написал в телеграм-канале.
Константинов написал, что «не все, кто живёт в Крыму, оказались настоящими крымчанами», и привёл выдержки из письма, полученного им от жительницы Крыма. Женщина, у которой в рамках мобилизации на службу отправились четверо родственников, возмущена позицией тех, кто «свинтил», и предлагает не пускать обратно так называемых мужчин, которые бежали от обязанности защищать Родину в Турцию и Казахстан.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 сентября из Севастополя отправились 600 мобилизованных жителей Крымского полуострова. Сегодня, 28 сентября, Госсовет Крыма в первом чтении одобрил законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков в регионе крымчанам — участникам СВО, а в случае их гибели — их семьям.