Симферополь, , 11:32 — REGNUM Запрет на въезд в Россию для сбежавших в другие страны от мобилизации предлагает ввести председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Об этом он 28 сентября написал в телеграм-канале.

Владимир Константинов Crimea.gov.ru

Константинов написал, что «не все, кто живёт в Крыму, оказались настоящими крымчанами», и привёл выдержки из письма, полученного им от жительницы Крыма. Женщина, у которой в рамках мобилизации на службу отправились четверо родственников, возмущена позицией тех, кто «свинтил», и предлагает не пускать обратно так называемых мужчин, которые бежали от обязанности защищать Родину в Турцию и Казахстан.

«Такие предложения раздаются всё чаще. И касаются они не только тех, кто бежит от призрачной угрозы мобилизации из Крыма. Они адресованы всем, кто покидает Родину в тяжёлую минуту. Уезжая — пусть уезжают насовсем. Считаю, мы должны выступить с подобной инициативой на федеральном уровне. И свою политику скорректировать так, чтобы землю и недвижимость в Крыму получали защитники Родины, а у трусов и дезертиров чтобы Крымская земля под ногами горела», — поддержал жительницу Крыма Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 сентября из Севастополя отправились 600 мобилизованных жителей Крымского полуострова. Сегодня, 28 сентября, Госсовет Крыма в первом чтении одобрил законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков в регионе крымчанам — участникам СВО, а в случае их гибели — их семьям.