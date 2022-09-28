Токио, , 11:33 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су, который прибыл в Токио для участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, встретился 28 сентября с румынским коллегой Николае Чукэ. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на канцелярию главы южнокорейского правительства.

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Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили сотрудничество в сфере поставок сырья и производства атомной энергии. Стороны также затронули тему двусторонней поддержки в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в прошлом году Южная Корея поставила Румынии медицинское оборудование в обмен на вакцину.

Хан Док Су также попросил правительство Румынии поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

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