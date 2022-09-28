Тюмень, , 11:32 — REGNUM Тюменцы, мобилизованные ошибочно, возвращаются домой. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отец многодетного семейства Евгений, который воспитывает четверых детей 16-ти, 13-ти, восьми лет и полуторагодовалого малыша, отметил, что его супруга очень переживала.

«Вечером ко мне приехали, привезли повестку, посмотрели, что многодетный. С утра позвонили, я явился и меня забрали. Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться», — сказал Евгений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава региона Александр Моор признал, что есть случаи, когда военкоматы пытались мобилизовать тюменцев, которые не подходят по критериям, обозначенным президентом России.

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