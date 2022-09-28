Астана, 28 сентября 2022, 16:13 — REGNUM Выход из Организации Договора о коллективной безопасности означает для Казахстана включение в противостояние, причем уже в статусе «практически врага» не только для России, но и для Китая. Об этом 27 сентября в своём телеграм-канале написал казахский политолог Марат Шибутов.

«Мы не агрессоры, но если на нас нападут, мы достойно встретим врага!», КНР, плакат 1970
«Мы не агрессоры, но если на нас нападут, мы достойно встретим врага!», КНР, плакат 1970

«Чем это кончилось для политического режима Афганистана в прошлом году, вы все могли видеть. Вот такие последствия могут быть», — добавил он.

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Также эксперт заострил внимание на экономическом аспекте подобного шага.

По его словам, в случае выхода из ОДКБ Казахстан лишится помощи союзников и должен будет выстраивать новую систему обороны со всех сторон — повышать военные расходы как минимум в пять раз, вкладываться в расширение разведывательной сети, увеличивать призыв в армию и закупать новую военную технику.

«То есть нам надо будет отказаться от социального бюджета, урезать на него расходы и говорить населению — денег нет. К примеру, один танк стоит около $6 млн (348 млн рублей) — это одна школа. И вы будете понимать — школ не будет, будут покупать танки. При этом если при строительстве школ деньги частично остаются в стране, то с танками они будут уходить за границу полностью», — пояснил Шибутов.

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При этом, как подчеркнул казахский аналитик, танк — не самый дорогой элемент обороны страны.

«Ведь есть системы ПВО, есть военные спутники, есть истребители и ещё более дорогие системы вооружений. А их ещё надо не только купить, но и ежегодно тратить деньги на обслуживание. Я уже не говорю, что придется обустраивать полностью границу с Россией, а эти траты невозможно оценить», — констатировал эксперт.

Также Марат Шибутов акцентировал внимание на том факте, что именно оперативное вмешательство ОДКБ позволило ещё на начальном этапе подавить попытку госпереворота в Казахстане в январе 2022 года.

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