Астана, 28 сентября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Выход из Организации Договора о коллективной безопасности означает для Казахстана включение в противостояние, причем уже в статусе «практически врага» не только для России, но и для Китая. Об этом 27 сентября в своём телеграм-канале написал казахский политологМарат Шибутов.

«Мы не агрессоры, но если на нас нападут, мы достойно встретим врага!», КНР, плакат 1970

«Чем это кончилось для политического режима Афганистана в прошлом году, вы все могли видеть. Вот такие последствия могут быть», — добавил он.

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Также эксперт заострил внимание на экономическом аспекте подобного шага.

По его словам, в случае выхода из ОДКБ Казахстан лишится помощи союзников и должен будет выстраивать новую систему обороны со всех сторон — повышать военные расходы как минимум в пять раз, вкладываться в расширение разведывательной сети, увеличивать призыв в армию и закупать новую военную технику.

«То есть нам надо будет отказаться от социального бюджета, урезать на него расходы и говорить населению — денег нет. К примеру, один танк стоит около $6 млн (348 млн рублей) — это одна школа. И вы будете понимать — школ не будет, будут покупать танки. При этом если при строительстве школ деньги частично остаются в стране, то с танками они будут уходить за границу полностью», — пояснил Шибутов.

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При этом, как подчеркнул казахский аналитик, танк — не самый дорогой элемент обороны страны.

«Ведь есть системы ПВО, есть военные спутники, есть истребители и ещё более дорогие системы вооружений. А их ещё надо не только купить, но и ежегодно тратить деньги на обслуживание. Я уже не говорю, что придется обустраивать полностью границу с Россией, а эти траты невозможно оценить», — констатировал эксперт.

Также Марат Шибутов акцентировал внимание на том факте, что именнооперативное вмешательство ОДКБ позволило ещё на начальном этапе подавитьпопытку госпереворота в Казахстане в январе 2022 года.

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