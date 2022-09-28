Нью-Йорк, США, , 11:32 — REGNUM Результаты референдумов по вопросу о воссоединении с Россией в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей показали, что от Киева отвернулись жители этих регионов, и этот процесс может пойти дальше. Об этом 27 сентября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления в Совбезе организации.

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

«Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа», — сказал он.

Также постпред РФ уточнил, что народ с территории б. УССР желает мира, однако такая возможность развития ситуации «не входит в планы Лондона и Вашингтона», который, как и обычно, зарабатывают на чужой беде миллиарды долларов.

«Иначе бы они не одёрнули Киев в марте этого года, когда мирное соглашение было уже в пределах досягаемости», — добавил Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождение и восстановление городов и районов ДНР потребует большой работы.