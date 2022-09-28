Нижний Тагил, Свердловская область, 28 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области завершены работы по реконструкции культурного центра «Дом Окуджавы». Торжественное открытие состоится в конце октября, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Булат Окуджава, автор текста песни «Ваше благородие»

Дом, в котором в 1930-х годах жил поэт и бард Булат Окуджава, является объектом культурного наследия. Реконструировать здание начали в 2021 году.

Дом превратили в интерактивное пространство, где можно не только узнать об эпохе поэта и барда, но и взять книгу из библиотечного фонда, а также послушать виниловые пластинки. Отмечается, что ночью здание будет подсвечиваться.