Осло, 28 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Норвегии наблюдается рост активности неизвестных беспилотников над нефтяными и газовыми платформами, и в настоящее время в стране усиливаются меры безопасности вокруг инфраструктуры на норвежском шельфе. Об этом 28 сентября сообщила шведская радиостанция Ekot со ссылкой на министра энергетики Норвегии Терье Осланда.

Норвегия

В свою очередь министр юстиции Эмили Энгер Мель заявила в интервью норвежскому телевидению NRK, что в настоящее время нет никаких признаков того, что Норвегия будет подвержена «событию, аналогичному» предполагаемому саботажу на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2».

«Но что абсолютно точно, так это то, что гибридная угроза и диверсионные действия представляют угрозу для Норвегии, и эта угроза усилилась», — отметила Мель, имея в виду вооруженное противостояние в Европе.