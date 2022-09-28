Рабат, 28 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Не менее пятнадцати человек в Марокко отравились насмерть в результате распития контрафактного алкоголя, содержащего токсичные вещества. Об этом 28 сентября сообщает The New Arab со ссылкой на источники.

08.мвд.рф Контрафакт

По данным журналистов, инцидент произошёл в городе Каср-эль-Кебир в провинции Лараш на северо-западе страны. Местные источники издания сообщают, что в городских больницах находятся как минимум трое пациентов, состояние которых оценивается как критическое. При этом отмечается, что реальное количество жертв скорее всего сильно выше.

Большинство пострадавших были обнаружены на улицах в разных районах города, непосредственно на месте употребления алкоголя.

По подозрению в причастности к сбыту алкоголя, вредного для здоровья населения, были арестованы несколько местных жителей. Власти призывают горожан не употреблять продукцию, в происхождении которой они не уверены.