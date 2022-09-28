Лондон, 28 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Продовольственная корзина стала обходиться британцам на 10,6% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает 28 сентября телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Питание

В сентября стоимость основных продуктов питания в супермаркетах поднялась на 10,6% по сравнению с сентябрём 2021 года. Эксперты отмечают, что цены на продовольствие показали рекордный рост с 2005 года. Именно тогда стоимость продовольственной корзины начали подсчитывать.

Рост цен объясняют кризисами в энергетике и производстве продуктов питания. Из-за этого стали намного дороже корма для животных, удобрения, растительное масло и логистика.

Правительство «должно срочно принять меры, чтобы оказать помощь домохозяйствам», считает представитель Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон.

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