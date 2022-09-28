Благовещенск, , 11:41 — REGNUM Почтальон из посёлка Ерофей Павлович в Сковородинском районе Амурской области задержана с похищенными деньгами в сумме 500 тыс. рублей. Она скрывалась в столице региона Благовещенске почти две недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

Хищение Publicdomainpictures.net

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Средства 59-летняя женщина похитила 12 сентября. Она не вернулась домой с работы, села на поезд и уехала в Благовещенск, где 24 сентября её задержали. В отношении почтальона возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Она дала признательные показания и раскаялась.

«У полицейских есть веские основания полагать, что амурчанка могла стать жертвой it-мошенников, которые под надуманным предлогом выманили у нее крупную сумму денежных средств и спровоцировали на совершение противоправных деяний. В настоящее время эта версия прорабатывается», — отметили в МВД.

Как сообщалоИА REGNUM, жительница посёлка Ерофей Павлович в Амурской области пропала после того, как уехала на поезде в направлении столицы региона Благовещенска. Информацию о поисках пожилой женщины размещал поисково-спасательный отряд «Амур».