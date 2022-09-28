Стокгольм, , 11:33 — REGNUM Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что серьезно относится к обнаруженным утечкам газа на «Северных потоках». В эфире радиостанции P1 28 сентября он отметил, что шведская сторона уже приняла меры.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист и Главнокомандующий Вооружёнными Силами Швеции Микаэль Бюден Forsvarsmakten.se

«Понятно, что это серьезный инцидент. По этой же причине были приняты меры как с датской, так и со шведской стороны. Прежде всего, это речь идет о присутствии различных морских судов, на которых есть силы береговой охраны», — сказал Хультквист.

Министр также отметил, что за инцидентом «очень внимательно следят» и что между шведским и датским военно-морскими силами установлен контакт. Также налажен контакт между министерствами обороны двух скандинавских стран.

«Мы находимся в постоянном контакте с министром обороны Дании», — заверил министр.

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