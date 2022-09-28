Кабул, 28 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Шер Мохаммад Аббас Станакзай, заместитель министра иностранных дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам, говорит, что согласно шариату, ни у кого нет права для запрета образования для девочек. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Высокопоставленный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил на встрече по случаю Всемирного дня туризма в Кабуле, что образование является обязательным для мужчин и женщин, и двери школ должны быть открыты для всех как можно скорее.

«В кратчайшие сроки двери школ будут открыты для всех», — добавил Станакзай.

Замминистра призвал «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не проводить дискриминацию в сфере образования. Станакзай сказал, что для обеспечения справедливости и национального единства образование должно быть доступно для всех.

Он добавил, что лишение девочек права на образование увеличивает дистанцию между народом и правительством. Станкзай попросил чиновников министерства образования решить проблемы, из-за которых школы остаются закрытыми.

У лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разные взгляды на образование девочек старше шестого класса. Аббас Станакзай неоднократно критиковал закрытие средних школ для девочек.

В то же время говорят, что Нурулла Мунир, бывший министр образования, был снят с должности из-за его поддержки предложения открыть средние школы для девочек.

Мулла Хабибулла, бывший глава Совета мулл Кандагара, который 26 сентября официально приступил к работе в качестве нового министра образования, близок к мулле Хайбатулле, лидеру «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и, по-видимому, имеет схожие с ним взгляды.