Волгоград, 28 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Несколько трамвайных вагонов пострадали от действий вандалов в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе администрации города.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Трамваи

Три поезда, которые выехали из депо, на участке от остановок «Рынок «Северный» до «Улица Поддубного» получили повреждения, предположительно нанесённые с помощью пневматического оружия. Между остановками «Поликлиника №18» и «Молодёжный центр «Россия» неизвестные забросали вагоны камнями и разбили несколько плафонов сигнала поворота. Все инциденты происходили в тёмное время суток.

На места происшествия оперативно прибывали полицейские, однако на время фиксации повреждений трамваи снимаются с рейса, что приводит к нарушению в расписании движения.

По каждому факту вандализма направлены обращения в правоохранительные органы.