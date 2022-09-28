Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Канадский исполнитель The Weeknd (Эйбел Тесфайе) объявил о двух новых концертах в Лос-Анджелесе (США). Об этом 28 сентября пишет Pitchfork.

Официальный YouTube-канал The Weeknd The Weeknd в клипе на песню Sacrifice

Одно из выступлений — это перенесённый концерт, который был сорван в начале сентября 2022 года. Музыкант выступит на стадионе SoFi 26 и 27 ноября.

ИА REGNUM напоминает, что 3 сентября The Weeknd потерял голос, из-за чего был вынужден прервать выступление в Лос-Анджелесе. Этот инцидент стал вторым срывом его тура в поддержку альбома DawnFM: в июле 2022 года певцу пришлось перенести дату концерта в Торонто (Канада) из-за массового отключения телекоммуникационной сети.