Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Утром 28 сентября министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила студию телеканала SVT, чтобы прокомментировать утечку на «Северных потоках» в Балтийском море. По ее словам, инцидент крайне необычный и тревожный.

Анн Линде Wto.org

«Весь этот район в Балтийском море имеет большое стратегическое значение», — сказала она.

Анн Линде отметила, что она не хочет и не может строить предположения о том, кто стоит за предполагаемым саботажем.

«Но сделать два взрыва, которые привели к трем утечкам газа в этом районе, — очень сложная операция … Это не нападение на Швецию, потому что все это происходило не на шведской территории», — добавила министр иностранных дел.