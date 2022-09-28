Донецк, 28 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 28 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:25 (совпадает с мск) — н. п. Кирово — н. п. Зайцево: произведено 16 выстрелов из танка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 сентября боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике.

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